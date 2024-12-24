Экологические службы собрали за неделю в Петербурге 12 тонн опасных отходов

Всего от горожан было принято 323 сообщения.

В Петербурге в период с 10 по 16 февраля экологические службы собрали 12 тонн отходов, рассказали в Смольном.

Всего от горожан было принято 323 сообщения по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили 30 выездов, из них 28 – для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, два – на иные химические загрязнения.

На утилизацию и обезвреживание отправили более 5,7 тонн автомобильных покрышек, 2 тонны батареек и аккумуляторов, свыше 1,9 тонн бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 992 килограмма люминесцентных и 95 килограммов светодиодных ламп, 893 килограмма химических отходов, 299 килограммов просроченных лекарственных препаратов, 10 килограммов термометров и 3 килограмма противогазов с комплектующими.

Петербуржцам напомнили, что информацию по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба по телефону: 417-59-36.

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Фото: пресс-служба "Экостроя"