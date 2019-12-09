Стало известно, где в Петербурге остановится экомобиль на этой неделе

Все вопросы, касающиеся сбора опасных отходов, можно задать мобильной экологической службе по телефону 417-59-36.

Пресс-служба комитета по природопользованию опубликовала расписание стоянок экомобилей в Петербурге на предстоящую неделю.

В экомобилях принимаются следующие отходы: лампы, ртутьсодержащие термометры и другие устройства, автомобильные шины, батарейки и аккумуляторы, старая техника (за исключением крупногабаритной), отработанные масла, просроченные медикаменты, старые противогазы, бытовая химия, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Все вопросы, касающиеся сбора опасных отходов, можно задать мобильной экологической службе по телефону 417-59-36. Информация о точках сбора опасных отходов и перечне принимаемого мусора доступна на официальном сайте и в чат-боте.

Ранее мы сообщили о том, что в Янино ликвидировали накопленную с 2018 года нелегальную свалку.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга