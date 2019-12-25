В Янино ликвидировали накопленную с 2018 года нелегальную свалку

На территории завода скопилось 57 тысяч тонн отходов, что эквивалентно 105 тысячам кубических метров.

Свалку отходов с завода МПБО-2 в Янино полностью устранили. Последнее транспортное средство вывезло остатки мусора на утилизацию в Ленинградскую область.

С 2018 по 2021 год на территории завода скопилось 57 тысяч тонн отходов, что эквивалентно 105 тысячам кубических метров. Высота мусорной кучи достигала размеров четырехэтажного дома. Весной 2021 года завод перешел под управление городской администрации Петербурга.

Как сообщил заместитель председателя городского комитета по природопользованию Иван Казаков, накопленные отходы начали вывозить с июля 2022 года. Все работы выполнялись за счет собственных ресурсов, без привлечения бюджетных средств. Он также подчеркнул, что в дальнейшем не планируется складирование отходов на территории предприятия. Завод сосредоточит усилия на переработке резиновых изделий и продолжит работу в этом направлении.

Ранее санаторий Курортного района уличили в сбросе сточных вод в ручей.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга