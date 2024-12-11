Санаторий Курортного района уличили в сбросе сточных вод в ручей

В отношении гендира организации составлен административный протокол.

Прокуратура Курортного района Северной столицы организовала проверку исполнения природоохранного законодательства. По данным пресс-службы надзорного ведомства, ООО "Пансионат "Восток-6" допустил сброс сточных вод в ручей в Курортном районе Петербурга.

Установлено, что в отсутствие разрешения Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обществом с ограниченной ответственностью "Пансионат "Восток-6" допущен сброс сточных вод в ручей. Прокуратура Санкт-Петербурга

Представление об устранении нарушений было направлено в пансионат, а в отношении генерального директора заведения возбудили административное дело по статье об использовании водного объекта без документов. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль городского отделения прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что внучка экс-мэра Самары Тархова заранее готовилась к убийству родственников.

Фото: Официальный сайт Пансионата