В Петербурге четырехлетний мальчик наглотался батареек

Состояние ребенка врачи оценивают как среднетяжелое.

В Петербурге четырехлетний ребенок проглотил три батарейки. Его госпитализировали, пишет "Фонтанка" 15 июня.

Мальчика с инородным предметом в желудке доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова. Родители вызвали "скорую" после того, как он проглотил три батарейки.

Состояние ребенка врачи оценивают как среднетяжелое.

Отмечается, что батарейки-таблетки являются одним из самых частых предметов, оказывающихся в желудках детей. По словам специалистов, они очень опасны, поскольку зачастую металл начинает окисляться в ЖКТ, из-за чего маленькие пациенты после этого долго лечатся.

Ранее на Piter.TV: девочка попала в больницу после обрушения качелей в ЦПКиО.

Фото: Piter.TV