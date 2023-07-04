  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге четырехлетний мальчик наглотался батареек
Сегодня, 12:38
74
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге четырехлетний мальчик наглотался батареек

0 0

Состояние ребенка врачи оценивают как среднетяжелое.

В Петербурге четырехлетний ребенок проглотил три батарейки. Его госпитализировали, пишет "Фонтанка" 15 июня.

Мальчика с инородным предметом в желудке доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова. Родители вызвали "скорую" после того, как он проглотил три батарейки.

Состояние ребенка врачи оценивают как среднетяжелое.

Отмечается, что батарейки-таблетки являются одним из самых частых предметов, оказывающихся в желудках детей. По словам специалистов, они очень опасны, поскольку зачастую металл начинает окисляться в ЖКТ, из-за чего маленькие пациенты после этого долго лечатся.

Ранее на Piter.TV: девочка попала в больницу после обрушения качелей в ЦПКиО. 

Фото: Piter.TV

Теги: батарейки, ребенок проглотил инородный предмет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии