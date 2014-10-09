Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

Более 4,5 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

4,5 тонны опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию отправлены 1515 кг батареек и аккумуляторов, 1004 кг химических отходов, 958 кг бытовой и оргтехники, 664 кг люминесцентных и 62 кг светодиодных ламп, 172 кг просроченных лекарственных препаратов, 141 кг автомобильных покрышек и и 6 кг термометров.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).

Ранее петербуржцам рассказали, как перерабатывают собранные в экопунктах батарейки.

Фото: Комитет по природопользованию (архив)