Девочка попала в больницу после обрушения качелей в ЦПКиО

Установлено, что примерно в 20:25 ребенок качался на качелях, которые внезапно оборвались.

Вечером в понедельник, 10 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова девятилетняя девочка получила травмы на детской площадке

Установлено, что примерно в 20:25 ребенок качался на качелях, которые внезапно оборвались. Девочка упала и серьезно ударилась спиной. Родители пострадавшей доставили ее в больницу.

Врачи диагностировали перелом двух позвонков. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Путилово во время прыжка разбился парашютист.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)