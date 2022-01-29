Девочка попала в больницу после обрушения качелей в ЦПКиО

Вечером в понедельник, 10 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова девятилетняя девочка получила травмы на детской площадке
Установлено, что примерно в 20:25 ребенок качался на качелях, которые внезапно оборвались. Девочка упала и серьезно ударилась спиной. Родители пострадавшей доставили ее в больницу.
Врачи диагностировали перелом двух позвонков. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Путилово во время прыжка разбился парашютист.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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