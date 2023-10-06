В Путилово во время прыжка разбился парашютист

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть мужчины, возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели парашютиста в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 9 июня во время учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта был смертельно травмирован спортсмен. Происшествие произошло на территории посадочной площадки Северный ветер в деревне Путилово.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть мужчины, возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2, ст. 238 УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В конце 2023 года петербургский парашютист разбился на соревнованиях в Чечне.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура