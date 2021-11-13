Петербургский парашютист разбился на соревнованиях в Чечне

По предварительным данным, в процессе захода на приземление парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра

Мастер спорта по парашютному спорту из Петербурга Дмитрий Беляев насмерть разбился после неудачного прыжка на соревнованиях в Чечне. Об этом сообщили в центре воздушной подготовки Goodsky.

ЧП произошло в Чечне во время финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "купольное пилотирование". Дмитрий Беляев был опытным спортсменом, на его счету более 3700 прыжков с парашютом.

По предварительным данным, в процессе захода на приземление парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра, из-за чего на повышенной вертикальной скорости он столкнулся с водой. Медработниками были проведены реанимационные мероприятия, но спасти жизнь спортсмена не удалось.

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