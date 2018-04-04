Прокуратура проверит на безопасность прыжок с парашютом в районе аэродрома "Горская"

По предварительным данным, организатором услуги выступил парашютный клуб.

В воскресенье, 17 сентября, на аэродроме "Горская" в Петербурге местные жители совершили прыжок с парашютом. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сегодня, 18 сентября.

Транспортная прокуратура Северной столицы организовала проверку соблюдения безопасности по данному факту. По предварительным данным, организатором услуги выступил парашютный клуб.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подростки приделали диван к электросамокату и катались по тротуару.

Фото: Pxhere