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Прокуратура проверит на безопасность прыжок с парашютом в районе аэродрома "Горская"
Сегодня, 19:47
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Прокуратура проверит на безопасность прыжок с парашютом в районе аэродрома "Горская"

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По предварительным данным, организатором услуги выступил парашютный клуб.

В воскресенье, 17 сентября, на аэродроме "Горская" в Петербурге местные жители совершили прыжок с парашютом. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сегодня, 18 сентября.

Транспортная прокуратура Северной столицы организовала проверку соблюдения безопасности по данному факту. По предварительным данным, организатором услуги выступил парашютный клуб. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подростки приделали диван к электросамокату и катались по тротуару.

Фото: Pxhere

Теги: аэродром горская, прыжок с парашютом, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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