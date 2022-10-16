В Петербурге подростки приделали диван к электросамокату и катались по тротуару

Судя по кадрам, диван стоит на самокате без крепежа.

На одной из улиц Северной столицы заметили оригинальный способ комфортной езды по городу. Группа подростков приделала диван к электросамокату диван и отправилась в путешествие. Юных изобретателей запечатлели на видео и выложили в социальных сетях.

"Двухколесный конь" промчался по тротуару и свернул во двор.

Судя по кадрам, диван стоит на самокате без крепежа. Рядом с водителем комфортабельного транспорта бежали его друзья.

Ранее мы сообщили о том, что 14-летний самокатчик тяжело пострадал в ДТП на Шлиссельбургском проспекте.

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