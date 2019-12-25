14-летний самокатчик госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии после ДТП в Невском районе

Водитель иномарки сбил школьника, проехав на запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 11 сентября, на Шлиссельбургском проспекте произошло жёсткое ДТП, в результате которого пострадал семиклассник на электросамокате. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 27-летний водитель, управляя Hyundai Sonata, двигался от улице Слепушкина к Прибрежной улице. Мужчина проехал регулируемый пешеходный переход на "красный", в результате чего совершил наезд на двигавшегося по пешеходному переходу не спешившись с электросамоката 14-летнего ученика 7 класса, который находился на прогулке без сопровождения взрослых.

В результате аварии школьник доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге автомобиль перевернулся из-за самокатчика.

Фото: Piter.TV