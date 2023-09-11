В Петербурге автомобиль перевернулся из-за самокатчика

Также иномарка задела припаркованные машины.

В Петроградском районе Петербурга произошла авария с самокатом: парень не стал спешиваться на пешеходном переходе и тем самым спровоцировал аварию. Кадры с моментом аварии появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что самокатчик резко появляется на пешеходном переходе на Мытнинской набережной. Водитель Renault, который едет с приличной скоростью, пытается объехать парня, но от резкого манёвра автомобиль переворачивается и цепляет ещё три соседние машины.

Парень на самокате сразу уехал с места происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 10 сентября под Волосово произошло жёсткое ДТП из-за сбитого лося, пострадали трое.

Видео: Telegram/ Мегаполис