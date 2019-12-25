Под Волосово произошло жёсткое ДТП из-за сбитого лося, пострадали трое

Сохатый врезался в проезжавший по дороге Volkswagen, который перевернулся и улетел в кювет. Кроме того, происшествие затронуло иномарку Hyundai, которая оказалась полностью покорёжена от удара.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, у деревни Сырковицы под Волосово произошло страшное ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Подробности сообщили в соцсетях.

По данным очевидицы, авария случилась примерно в 21:00. Сохатый врезался в проезжавший по дороге Volkswagen, который перевернулся и улетел в кювет. Пожилые водитель и пассажирка получили травмы. Также в машине находилась собака, о её состоянии ничего не известно. Кроме того, происшествие затронуло иномарку Hyundai, которая оказалась полностью покорёжена от удара: 42-летний мужчина за рулём также пострадал, его извлекли из салона спасатели и передали врачам.

ДТП скопило внушительную пробку несмотря на относительно позднее время. В 200 м от происшествия находился знак "Лоси". По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ленобласти, на место выдвинулась дежурная бригада 123 ПЧ противопожарной службы, состоящая из 4-ёх специалистов и 1-ой единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП.

Фото: ВКонтакте / Подслушано в городе Луга (Алёна Ковальчук (Матвеева)

