В Приозерском районе Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП

Авария случилась утром субботы, 9 сентября, в 09:50.

На трассе "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась утром субботы, 9 сентября, в 09:50. Водитель 1992 года рождения, управлявший автопоездом в составе грузового тягача "Скания", двигался из города Приозерск в Сортавалу и наехал на стоящие в пробке "Ладу Нива" и "Ладу Веста". Вторая из легковых машин въехала в "Додж Караван".

Из-за столкновения тягач "Скания", "Лада Нива" и "Лада Веста" загорелись. Водитель "Нивы" и его пассажир скончались на месте.

В отношении управлявшего тягачом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге водитель "Скании", обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключен под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти