Под Выборгом водитель легковушки влетел в дерево и погиб

Смертельное ДТП случилось в поселке Глебычево.

В поселке Глебычево (Выборгский район, Ленинградская область) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом стало известно в ВК-сообществе "Дорожный инспектор".

Смертельное ДТП случилось в эту субботу, 8 июня, около 13:00. Легковой автомобиль марки Mercedes двигался по дороге на высокой скорости и врезался в дерево. Мужчина за рулем, чья личность пока не установлена, погиб на месте происшествия.

Отмечается, что на данном участке дороги обгон запрещен. Очевидцы сообщили, что запаха алкоголя от водителя не чувствовалось. Предварительно, водитель не справился с управлением.

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Фото: ВКонтакте / "Дорожный инспектор"