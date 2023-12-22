Аварией с пятью погибшими в Ленобласти займется военное следствие

Предполагаемый виновник аварии – водитель Mitsubishi – был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Материалы дела об аварии с пятью погибшими в Ломоносовском районе могут передать в Военный следственный отдел (ВСО) по Санкт-Петербургскому гарнизону. Об этом пишет 78.ru 19 мая.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 18 мая на 13-м километре автодороги "Сосновый Бор — Глобицы" 21-летний водитель, управляя машиной Mitsubishi Lancer, при обгоне столкнулся по касательной с попутным автомобилем Kia Rio 58-летнего водителя. После этого Mitsubishi въехала во встречную машину Volkswagen Polo.

В результате ДТП погибли пять человек: управлявший Volkswagen и четверо пассажиров этой иномарки. Предполагаемый виновник аварии – водитель Mitsubishi – был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти