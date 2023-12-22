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В Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок
Сегодня, 12:18
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В Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Лужском районе, в котором погибли два водителя и пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 19 мая.

На 55-м километре автодороги "Толмачево — Нарва" в Лужском районе Ленобласти 18 мая 46-летняя женщина, управляя автомобилем "ТагАЗ", выехала на "встречку" и столкнулась с движущейся во встречном направлении машиной Lada Vesta 49-летнего водителя. 

В результате аварии водители от полученных травм скончались на месте происшествия. Ребенок, находившийся в автомобиле "ТагАЗ", госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП с лосем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: в дтп пострадал ребенок, ленобласть смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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