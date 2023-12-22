В Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Лужском районе, в котором погибли два водителя и пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 19 мая.

На 55-м километре автодороги "Толмачево — Нарва" в Лужском районе Ленобласти 18 мая 46-летняя женщина, управляя автомобилем "ТагАЗ", выехала на "встречку" и столкнулась с движущейся во встречном направлении машиной Lada Vesta 49-летнего водителя.

В результате аварии водители от полученных травм скончались на месте происшествия. Ребенок, находившийся в автомобиле "ТагАЗ", госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП с лосем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти