На трассе "Кола" произошло смертельное ДТП с лосем

От удара автомобиль улетел в кювет, водитель скончался.

Накануне, 19 мая, в Ленобласти произошло ДТП с лосем. На Мурманском шоссе водитель сбил животное. В результате столкновения погиб водитель.

По информации Piter.tv, авария произошла в 22:45 на 42-м км автодороги "Кола". За рулем иномарки Volkswagen Polo находился 20-летний водитель. Он сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара автомобиль улетел в кювет. Автомобилист скончался на месте ДТП.

Отмечается, что остался жив пассажир. Он с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу. Сейчас проводится проверка, подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге учительница перевела на "безопасный" счет 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv