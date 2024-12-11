В аварии в Волхове пострадал четырехлетний пассажир Lada

Правоохранители Волховского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 11 февраля на Октябрьской набережной в Волхове 54-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал на обочину, после чего врезался в опору линии электропередач.
В результате аварии управлявшего машиной госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а его маленького сына – в состоянии средней степени тяжести.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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