В аварии в Волхове пострадал четырехлетний пассажир Lada

Водитель машины врезался в опору линии электропередач.

Правоохранители Волховского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 11 февраля на Октябрьской набережной в Волхове 54-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал на обочину, после чего врезался в опору линии электропередач.

В результате аварии управлявшего машиной госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а его маленького сына – в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти