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В аварии в Волхове пострадал четырехлетний пассажир Lada
Сегодня, 11:15
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В аварии в Волхове пострадал четырехлетний пассажир Lada

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Водитель машины врезался в опору линии электропередач.

Правоохранители Волховского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 11 февраля на Октябрьской набережной в Волхове 54-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал на обочину, после чего врезался в опору линии электропередач. 

В результате аварии управлявшего машиной госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а его маленького сына – в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: в дтп пострадал ребенок, волхов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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