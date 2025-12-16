  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из горевшей квартиры в Волхове эвакуировали семерых человек
Сегодня, 12:58
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из горевшей квартиры в Волхове эвакуировали семерых человек

0 0

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Волхове произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Утром 17 июня на Авиационной улице в четырехкомнатной квартире загорелась кухня. С верхних этажей по маршевым лестницам эвакуировали семерых человек, в том числе троих детей. Обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Спасатели напомнили о том, что готовящуюся пищу нельзя оставлять без присмотра. Также важно следить за исправностью бытовой техники и проводки. 

Ранее на Piter.TV: квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга унес жизнь человека. В комнате площадью 12 квадратных метров полыхала обстановка на 10 квадратных метрах.

Главное фото: Piter.TV 

Теги: волхов, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии