Из горевшей квартиры в Волхове эвакуировали семерых человек

В Волхове произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
Утром 17 июня на Авиационной улице в четырехкомнатной квартире загорелась кухня. С верхних этажей по маршевым лестницам эвакуировали семерых человек, в том числе троих детей. Обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели.
Фото: пресс-служба МЧС России
Спасатели напомнили о том, что готовящуюся пищу нельзя оставлять без присмотра. Также важно следить за исправностью бытовой техники и проводки.
Ранее на Piter.TV: квартирный пожар в Красногвардейском районе Петербурга унес жизнь человека. В комнате площадью 12 квадратных метров полыхала обстановка на 10 квадратных метрах.
Главное фото: Piter.TV
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