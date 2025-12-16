Квартирный пожар в Красногвардейском районе унес жизнь человека

В 03:35 огонь ликвидировали 15 спасателей и три единицы техники.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Как сообщили в МЧС России, информация о возгорании по адресу: проспект Ударников, 22к1, поступила спасателям в 02:02.

В пятикомнатной квартире, в комнате площадью 12 квадратных метров, полыхала обстановка на 10 квадратных метрах. В 03:35 огонь ликвидировали 15 человек личного состава и три единицы техники. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в трехкомнатной квартире на Купчинской улице во Фрунзенском районе пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города.

Фото: Piter.TV