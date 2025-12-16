При пожаре в трехкомнатной квартире на Купчинской пострадал мужчина

В комнате площадью 10 квадратных метров полыхала обстановка на 1 квадратном метре.

Во Фрунзенском районе произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Купчинской улице, 13к3, поступило на пульт спасателей в 07:09. В комнате площадью 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире полыхала обстановка на 1 квадратном метре. В 07:43 огонь потушили. К его ликвидации привлекали 15 сотрудников и три единицы техники.

В результате травмы получил мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение города, передает 78.ru. Причины случившегося установят дознаватели.

Ранее на Piter.TV: во время квартирного пожара на проспекте Большевиков погиб петербуржец. В двушке горела обстановка на площади 6 квадратных метров.

Фото: Piter.TV