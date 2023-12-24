В ДТП в Красном Селе пострадал ребенок

По предварительным данным, мальчика сбила водительница машины Volkswagen.

В Красном Селе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор" 29 сентября.

Уточняется, что авария случилась на пересечении проспекта Ленина и Гвардейской улицы. По предварительным данным, мальчика сбила водительница машины Volkswagen. Автомобиль попытался успеть проехать на "желтый" сигнал светофора.

Неустановленный ребенок не заметил иномарку и побежал по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города.

Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: во Всеволожском районе водитель машины Renault сбил девятиклассницу.

Видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село