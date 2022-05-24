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Во Всеволожском районе водитель машины Renault сбил девятиклассницу
Сегодня, 15:08
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Во Всеволожском районе водитель машины Renault сбил девятиклассницу

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В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 15-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Около дома 34 в деревне Нижние Осельки 28 сентября 64-летний водитель машины Renault SR в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на девятиклассницу. Она пересекала проезжую часть в сопровождении родственников. 

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). 

Ранее на Piter.TV: на КАД Петербурга туристический автобус насмерть сбил пешехода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нижние осельки, сбили девочку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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