Во Всеволожском районе водитель машины Renault сбил девятиклассницу

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 15-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 34 в деревне Нижние Осельки 28 сентября 64-летний водитель машины Renault SR в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на девятиклассницу. Она пересекала проезжую часть в сопровождении родственников.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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Фото: Piter.TV