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На 2-ой Комсомольской улице под колеса полицейской машины попала девочка
Сегодня, 8:24
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На 2-ой Комсомольской улице под колеса полицейской машины попала девочка

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Правоохранители быстро вышли из автомобиля, подняли девочку и доставили в детскую городскую больницу № 1. 

Накануне, 23 мая, в Красносельском районе Петербурга полицейские сбили школьницу, которая перебегала через дорогу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП  и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел на 2-ой Комсомольской улице у дома № 53. Правоохранители быстро вышли из автомобиля, подняли девочку и доставили в детскую городскую больницу № 1. 

Девочка вышла на дорогу со стороны детской площадки. Свидетелями происшествия были бабулечки, которые сидели у первой парадной, и мамочки с детской площадки.

Очевидец, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Известно, что в момент аварии 15-летняя петербурженка переходила дорогу в наушниках.По факту случившегося началась проверка.

Ранее на Piter.tv: избитого родителями подростка нашли в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП  и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авангардная улица, полиция, сбили девочку, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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