На 2-ой Комсомольской улице под колеса полицейской машины попала девочка

Правоохранители быстро вышли из автомобиля, подняли девочку и доставили в детскую городскую больницу № 1.

Накануне, 23 мая, в Красносельском районе Петербурга полицейские сбили школьницу, которая перебегала через дорогу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на 2-ой Комсомольской улице у дома № 53. Правоохранители быстро вышли из автомобиля, подняли девочку и доставили в детскую городскую больницу № 1.

Девочка вышла на дорогу со стороны детской площадки. Свидетелями происшествия были бабулечки, которые сидели у первой парадной, и мамочки с детской площадки. Очевидец, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Известно, что в момент аварии 15-летняя петербурженка переходила дорогу в наушниках.По факту случившегося началась проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург