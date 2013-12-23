Избитого родителями подростка нашли в Приморском районе

У мальчика был разбит нос. Он просил о помощи соседей.

В Приморском районе нашли подростка, который был весь в крови. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Соседи увидели мальчика в парадной на улице Щербакова. Ребенок попросил у них помощи и рассказал, что его избили родители. У 14-летнего школьника был сломан нос, на лице - ссадины и гематомы.

Подросток плохо говорил на русском языке, но смог донести до жильцов дома, что родился в Киргизии. Подробности случившегося выясняются.

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