Избитого родителями подростка нашли в Приморском районе

В Приморском районе нашли подростка, который был весь в крови. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Соседи увидели мальчика в парадной на улице Щербакова. Ребенок попросил у них помощи и рассказал, что его избили родители. У 14-летнего школьника был сломан нос, на лице - ссадины и гематомы.
Подросток плохо говорил на русском языке, но смог донести до жильцов дома, что родился в Киргизии. Подробности случившегося выясняются.
Ранее на Piter.tv: в Купчино пьяный школьник напугал друга.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все