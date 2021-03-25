В Купчино пьяный школьник напугал друга

Подросток отравился алкоголем и начал шуметь.

В Купчино 14-летние молодые люди устроили "вписку", на которой одному из мальчиков стало плохо. По информации "Невских Новостей", подросток отравился спиртным напитком.

Друг пострадавшего вызвал скорую помощь. По словам свидетеля случившегося, товарищу стало плохо ближе к вечеру. Сейчас ребенок находится в детской больнице.

Отметим, что мальчик растет в благополучной семье. На учетах школьник не состоит.

Ранее на Piter.tv: в полицию Невского района поступила информация о похищении человека.

Фото: Piter.tv