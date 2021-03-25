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В полицию Невского района поступила информация о похищении человека
Сегодня, 12:30
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В полицию Невского района поступила информация о похищении человека

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Правоохранителям удалось поймать злоумышленников.

Накануне, 22 мая, житель Петербурга рассказал полицейским о похищении человека в Невском районе. По словам 27-летнего мигранта, у метро "Ломоносовская" неизвестные на "Ладе Ларгус" силой посадили родственника заявителя в машину и увезли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

У дома № 72 по улице Бабушкина сотрудники ДПС остановили автомобиль злоумышленников. Помимо потерпевшего в автомобиле находились двое его соотечественников, 25 и 27 лет. 

На теле пострадавшего было множество ран, ссадин и синяков. Его доставили в больницу. На данный момент решается вопрос  о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: из окна многоэтажки на Ленинском проспекте выпал школьник.

Фото: Piter.tv

Теги: метро ломоносовская, невский район, полиция, похищение человека
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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