В полицию Невского района поступила информация о похищении человека

Правоохранителям удалось поймать злоумышленников.

Накануне, 22 мая, житель Петербурга рассказал полицейским о похищении человека в Невском районе. По словам 27-летнего мигранта, у метро "Ломоносовская" неизвестные на "Ладе Ларгус" силой посадили родственника заявителя в машину и увезли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

У дома № 72 по улице Бабушкина сотрудники ДПС остановили автомобиль злоумышленников. Помимо потерпевшего в автомобиле находились двое его соотечественников, 25 и 27 лет.

На теле пострадавшего было множество ран, ссадин и синяков. Его доставили в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv