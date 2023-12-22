На Кингисеппском шоссе водитель Geely сбил 9-летнюю девочку

Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту ДТП во дворах на Кингисеппском шоссе, в котором пострадал 9-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 10 по Кингисеппскому шоссе 25 мая 52-летний водитель автомобиля марки Geely, двигаясь по дворовому проезду от Нарвской улицы к Гатчинскому шоссе, наехал на девочку, переходившую проезжую часть без взрослых.

В результате аварии ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 49-летний водитель HAVAL около дома 4 по улице Жукова в зоне остановки общественного транспорта сбил 10-летнего мальчика, который выходил из трамвая. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

Фото: Piter.TV