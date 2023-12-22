  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кингисеппском шоссе водитель Geely сбил 9-летнюю девочку
Сегодня, 17:32
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Кингисеппском шоссе водитель Geely сбил 9-летнюю девочку

0 0

Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту ДТП во дворах на Кингисеппском шоссе, в котором пострадал 9-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 10 по Кингисеппскому шоссе 25 мая 52-летний водитель автомобиля марки Geely, двигаясь по дворовому проезду от Нарвской улицы к Гатчинскому шоссе, наехал на девочку, переходившую проезжую часть без взрослых. 

В результате аварии ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее 49-летний водитель HAVAL около дома 4 по улице Жукова в зоне остановки общественного транспорта сбил 10-летнего мальчика, который выходил из трамвая. Ребенка доставили в медицинское учреждение. 

Фото: Piter.TV

Теги: кингисеппское шоссе, сбили девочку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии