На Кингисеппском шоссе водитель сбил 77-летнюю женщину

Она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по ДТП со смертельным наездом на пешехода на Кингисеппском шоссе. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Около пяти часов вечера 5 декабря у дома 24 по Кингисеппскому шоссе 20-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21144", двигаясь от Ивангородского проспекта в направлении Нарвской улицы на регулируемом пешеходном переходе наехал на пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 77-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.

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Фото: Piter.tv: (носит иллюстративный характер)