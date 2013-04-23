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На Кингисеппском шоссе водитель сбил 77-летнюю женщину
Сегодня, 12:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Кингисеппском шоссе водитель сбил 77-летнюю женщину

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Она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по ДТП со смертельным наездом на пешехода на Кингисеппском шоссе. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Около пяти часов вечера 5 декабря у дома 24 по Кингисеппскому шоссе 20-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21144", двигаясь от Ивангородского проспекта в направлении Нарвской улицы на регулируемом пешеходном переходе наехал на пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 77-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.

На улице Седова в Петербурге водитель Daewoo Matiz сбил студентку.

Фото: Piter.tv: (носит иллюстративный характер)

Теги: кингисеппское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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