Рабочие отметили, что злоумышленники разбили станки подручными средствами.

Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе в Петербурге. Об этом пишет tg-канал Baza.

В ночь на 14 октября на территорию завода забрались шестеро человек в масках, которые были вооружены топорами и молотками. Рабочие отметили, что злоумышленники разбили станки подручными средствами. Кроме того, один из них похитил мобильный телефон у сотрудника цеха.

В настоящее время нанесенный ущерб устанавливается, налетчики разыскиваются полицейскими.

Ранее на Piter.TV: петербургские следователи завершили расследование дел о разбойных нападениях и вымогательствах.

Фото: Piter.TV