Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе в Петербурге. Об этом пишет tg-канал Baza.
В ночь на 14 октября на территорию завода забрались шестеро человек в масках, которые были вооружены топорами и молотками. Рабочие отметили, что злоумышленники разбили станки подручными средствами. Кроме того, один из них похитил мобильный телефон у сотрудника цеха.
В настоящее время нанесенный ущерб устанавливается, налетчики разыскиваются полицейскими.
Ранее на Piter.TV: петербургские следователи завершили расследование дел о разбойных нападениях и вымогательствах.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все