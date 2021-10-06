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Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе
Сегодня, 10:38
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Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе

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Рабочие отметили, что злоумышленники разбили станки подручными средствами.

Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов на Кингисеппском шоссе в Петербурге. Об этом пишет tg-канал Baza. 

В ночь на 14 октября на территорию завода забрались шестеро человек в масках, которые были вооружены топорами и молотками. Рабочие отметили, что злоумышленники разбили станки подручными средствами. Кроме того, один из них похитил мобильный телефон у сотрудника цеха. 

В настоящее время нанесенный ущерб устанавливается, налетчики разыскиваются полицейскими. 

Ранее на Piter.TV: петербургские следователи завершили расследование дел о разбойных нападениях и вымогательствах. 

Фото: Piter.TV

Теги: кингисеппское шоссе, погром, цех
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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