Петербургские следователи завершили расследование дел о разбойных нападениях и вымогательствах

К преступлениям причастна одна организованная группа.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников преступной группы, обвиняемых в совершении серии разбойных нападений и вымогательств. Как рассказали в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу, в зависимости от роли мужчины обвиняются по п.п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 (похищение человека), п.п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство), п. "а" ч. 4 ст. 162 (разбой), п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).

Как рассказали следователи, в январе 2023 года петербуржец создал организованную преступную группу, куда пригласил своих четверых знакомых.

В январе 2023 года организатор с подельниками напали на Дунайском проспекте на мужчину. Они избили его, после чего отвезли в квартиру дома на улице Железнодорожной поселка Металлострой. Угрожая пистолетом и ножом, обвиняемые требовали передать им 700 тысяч рублей. После получения от мужчины согласия на передачу денег они разрешили ему уйти.

В феврале на улице Чебышевской в Петергофе в квартире они избили и связали троих потерпевших, требовали от них 100 тысяч рублей. После отказа фигуранты обыскали квартиру и похитили имеющееся там имущество.

В апреле обвиняемые напали на мужчину на Ботанической улице. Они вывезли потерпевшего в лесной массив недалеко от улицы Шахматова, где избили и облили легковоспламеняющейся жидкостью, после чего похитили принадлежащие ему вещи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Видео: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу