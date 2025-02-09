Полиция задержала вымогателя 5 млн рублей у петербуржца

Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Полицейские задержали вымогателя 5 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. К правоохранителям 13 июля обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный требовал с него средства в счет несуществующего долга. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Накануне в квартире на Полевой Сабировской улице по подозрению поймали 39-летнего рецидивиста. При обыске у злоумышленника изъяли мобильные телефоны и травматический пистолет.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка лишилась почти 350 тыс. рублей из-за мошенников. Перед судом предстанет курьер аферистов, ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: пресс-служба МВД России