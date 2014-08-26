Росгвардия показала кадры погрома в супермаркете Петербурга

Женщина устроила разрушения в магазине на Тихорецком проспекте.

В Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали женщину, устроившую погром в супермаркете "Магнит" на Тихорецком проспекте, а ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел накануне в одном из супермаркетов Выборгского района. По данным Росгвардии, женщина попыталась вынести из торгового зала бутылку с крепким алкогольным напитком без оплаты. Работники магазина заблокировали выход, после чего посетительница начала вести себя агрессивно.

Со слов персонала, "агрессивная гражданка" стала крушить имущество магазина. Она опрокинула несколько стеллажей с алкогольной продукцией, бросала товары на пол и в сторону сотрудников, а также разбила стеклянную входную дверь бутылкой.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции. Установлено, что задержанной 37 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

Видео: пресс-служба Росгвардии