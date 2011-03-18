В Калининском районе Петербурга Росгвардия задержала водителя после разбоя

Подозреваемый в грабеже на автомобиле "Киа Рио" задержан в Петербурге.

В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии остановили и задержали автомобиль "Киа Рио", который ранее участвовал в совершении разбоя в Московском районе города. По информации пресс-службы Вневедомственной охраны, водитель находился в розыске.

Задержанным оказался 27-летний мужчина. Его доставили в 17-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль передан сотрудникам Госавтоинспекции и помещен на специализированную стоянку.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что оперативная работа позволила быстро локализовать транспортное средство и задержать подозреваемого, предотвратив возможность дальнейших противоправных действий.

Ранее мы рассказывали о том, что на ж/д станции Парголово электричка сбила насмерть девушку в капюшоне.

Фото: Piter.TV