На ж/д станции Парголово электричка сбила насмерть девушку в капюшоне
Сегодня, 13:00
На момент приближения состава она переходила пути через регулируемый пешеходный переход на "красный".

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования девушки на железнодорожной станции Парголово. 

В дежурную часть поступило сообщение о том, что электропоезд сбил человека. На месте установили личность пострадавшей: ей оказалась 23-летняя местная жительница, подчеркнули в УТ МВД России по СЗФО. На момент приближения состава она переходила пути через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Столкновения избежать не удалось. 

Уважаемые граждане! Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами электрички в Лисьем Носу погибла женщина. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

