На ж/д станции Парголово электричка сбила насмерть девушку в капюшоне

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования девушки на железнодорожной станции Парголово.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что электропоезд сбил человека. На месте установили личность пострадавшей: ей оказалась 23-летняя местная жительница, подчеркнули в УТ МВД России по СЗФО. На момент приближения состава она переходила пути через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Столкновения избежать не удалось.

Уважаемые граждане! Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)