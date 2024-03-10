Под колесами электрички в Лисьем Носу погибла женщина

Она переходила пути в неположенном месте.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования женщины на железнодорожной станции Лисий Нос. Пострадавшая погибла.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 10 ноября, в дежурную часть поступили сведения о том, что на 32-м километре девятого пикета станции электропоездом из Северной столицы в Белоостров был совершен наезд на человека. Под колеса состава попала 61-летняя местная жительница. Она переходила пути в неположенном месте.

Основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Фото: Piter.TV