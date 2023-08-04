В Лисьем Носу заметили пробегающего кабанчика

Он торопливо проскакал по своим делам.

Жители Лисьего Носа сообщают о новой встрече с диким кабаном. Животное было замечено на Межевой улице, сообщил местный житель Александр Зыганов в паблике "Лисий Нос - место, где я живу".

Жителей призывают быть осторожными при передвижении по лесным и пригородным территориям. В случае встречи с диким животным рекомендуется сохранять спокойствие, не приближаться и не провоцировать его.

Напоминаем, что это уже не первый случай появления кабанов в черте населённых пунктов. Специалисты связывают их выход к людям с поиском пищи.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали, как выглядит усталость после рабочей недели.

Видео: Александр Зыганов / "Лисий Нос - место, где я живу".