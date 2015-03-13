Появились видео и фото с места схода вагонов с рельсов в поселке Янега

До 03:00 были задержаны четыре поезда.

На станции Янега в Ленобласти устраняются последствия схода четырех грузовых вагонов. Напомним, инцидент произошел ночью 10 ноября, никто не пострадал, рассказали в ОЖД.

На месте работают два восстановительных поезда. Движение открыли по одному пути, составы пропускаются в реверсивном режиме. До 03:00 были задержаны поезда №111 Петрозаводск — Петербург, №112 Петербург — Петрозаводск, №18 Москва — Петрозаводск, №11 Мурманск — Петербург. К настоящему времени они прибыли на станции назначения.

Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для нормализации работы станции. Пресс-служба ОЖД

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура