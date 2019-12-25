  1. Главная
На станции Янега сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Сегодня, 8:14
Были задержаны пассажирский поезд из Петербурга в Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода грузовых вагонов на станции Янега в Ленобласти. 

С рельсов сошли четыре вагона с щебнем без опрокидывания. Были задержаны пассажирский поезд из Петербурга в Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов. 

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку по факту подтопления станции "Девяткино". 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

