На станции Янега сошли с рельсов четыре грузовых вагона

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода грузовых вагонов на станции Янега в Ленобласти.
С рельсов сошли четыре вагона с щебнем без опрокидывания. Были задержаны пассажирский поезд из Петербурга в Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку по факту подтопления станции "Девяткино".
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все