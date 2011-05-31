Прокуратура проводит проверку по факту подтопления станции "Девяткино"

Прокуратура метрополитена Петербурга организовала проверку после прорыва трубы холодного водоснабжения на станции "Девяткино". Напомним, инцидент произошел утром 6 ноября.
В ходе проверки специализированной прокуратурой будет дана оценка своевременности обслуживания инфраструктуры со стороны ГУП "Петербургский метрополитен", в том числе в процессе эксплуатации трубопровода.
Сотрудники "подземки" временно закрывали для входа пассажиров лестницу №19. Воду оперативно перекрыли.
