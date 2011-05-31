  1. Главная
Сегодня, 14:23
Прокуратура проводит проверку по факту подтопления станции "Девяткино"

Напомним, инцидент произошел утром 6 ноября.

Прокуратура метрополитена Петербурга организовала проверку после прорыва трубы холодного водоснабжения на станции "Девяткино". Напомним, инцидент произошел утром 6 ноября. 

В ходе проверки специализированной прокуратурой будет дана оценка своевременности обслуживания инфраструктуры со стороны ГУП "Петербургский метрополитен", в том числе в процессе эксплуатации трубопровода. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Сотрудники "подземки" временно закрывали для входа пассажиров лестницу №19. Воду оперативно перекрыли. 

Ранее на Piter.TV: появились фото места расположения новой станции метро "Броневая" в Петербурге. 

Видео: пресс-служба петербургской прокуратуры 

