Сегодня, 11:47
46
Подземный переход к станции "Девяткино" подтопило

Лестница №19 закрыта для входа пассажиров.

Подземный переход к станции метро "Девяткино" подтопило утром 6 ноября. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за прорыва трубы. Лестница №19 закрыта для входа пассажиров в связи с поступлением воды с улицы. 

Вход на станцию осуществляется через три лестничных входа. На территории работают аварийные формирования метрополитена и аварийные службы города. Вода перекрыта. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что от "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов" останавливали движение поездов из-за падения мужчины на пути. Пассажир погиб. 

Видео: Telegram / Девяткино онлайн | Мурино 

