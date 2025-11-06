Подземный переход к станции "Девяткино" подтопило

Лестница №19 закрыта для входа пассажиров.

Подземный переход к станции метро "Девяткино" подтопило утром 6 ноября. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за прорыва трубы. Лестница №19 закрыта для входа пассажиров в связи с поступлением воды с улицы.

Вход на станцию осуществляется через три лестничных входа. На территории работают аварийные формирования метрополитена и аварийные службы города. Вода перекрыта. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Видео: Telegram / Девяткино онлайн | Мурино