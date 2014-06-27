От "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов" останавливали движение из-за падения мужчины на пути

На Кировско-Выборгской линии метро Петербурга останавливали движение поездов утром 5 ноября. В настоящее время "подземка" работает в обычном режиме, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".
Затор образовался от станции "Нарвская" до "Проспекта Ветеранов". Уточняется, что на пути упал пассажир. Его извлекли из-под состава специалисты аварийно-спасательного формирования метрополитена. По данным "Фонтанки", мужчина погиб на станции "Автово".
Движение поездов на первой линии осуществляется в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"
Ранее на Piter.TV: на "красной" ветке петербургского метро останавливали движение поездов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все