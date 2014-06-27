От "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов" останавливали движение из-за падения мужчины на пути

Уточняется, что пассажир погиб.

На Кировско-Выборгской линии метро Петербурга останавливали движение поездов утром 5 ноября. В настоящее время "подземка" работает в обычном режиме, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Затор образовался от станции "Нарвская" до "Проспекта Ветеранов". Уточняется, что на пути упал пассажир. Его извлекли из-под состава специалисты аварийно-спасательного формирования метрополитена. По данным "Фонтанки", мужчина погиб на станции "Автово".

Движение поездов на первой линии осуществляется в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее на Piter.TV: на "красной" ветке петербургского метро останавливали движение поездов.

Фото: Piter.TV