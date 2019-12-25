На "красной" ветке петербургского метро останавливали движение поездов

Затор образовался от станции "Девяткино" до "Академической".

На Кировско-Выборгской линии метро Петербурга утром 1 ноября останавливали движение поездов. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Затор образовался от станции "Девяткино" до "Академической". "Подземка" заработала в обычном режиме с 09:02.

Движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы сообщили о том, что на этой же ветке в Петербурге останавливали движение составов из-за ЧП. Женщина упала на пути на "Площади Восстания" и погибла.

Фото: Piter.TV