На "красной" ветке петербургского метро останавливали движение поездов
Сегодня, 8:59
Затор образовался от станции "Девяткино" до "Академической".

На Кировско-Выборгской линии метро Петербурга утром 1 ноября останавливали движение поездов. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Затор образовался от станции "Девяткино" до "Академической". "Подземка" заработала в обычном режиме с 09:02. 

Движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее мы сообщили о том, что на этой же ветке в Петербурге останавливали движение составов из-за ЧП. Женщина упала на пути на "Площади Восстания" и погибла. 

Фото: Piter.TV 

