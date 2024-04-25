Женщина погибла на станции метро в центре Петербурга после падения на пути

На "Площади Восстания" остановили поезда из-за трагедии с пассажиркой.

Вечером 31 октября на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

По данным ведомства, пассажирка упала на пути перед прибывающим поездом. Сотрудники метро извлекли пострадавшую, однако спасти её не удалось — женщина скончалась до приезда медиков.

Из-за инцидента движение поездов на участке "Площадь Ленина" — "Пушкинская" временно приостанавливали. Через несколько минут работа линии была полностью восстановлена, интервалы движения нормализованы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на "красной" ветке метро остановили движение из-за ЧП на путях.

Фото: Piter.TV