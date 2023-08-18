В Петербурге на "красной" ветке метро остановили движение из-за ЧП на путях

Пассажир упал на рельсы на станции "Площадь Восстания" и движение приостановили.

Вечером 31 октября движение поездов на участке "красной" линии метро Санкт-Петербурга между станциями "Площадь Ленина" и "Пушкинская" временно приостанавливали из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Инцидент произошёл около 19:00 на станции "Площадь Восстания". По словам очевидцев, к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС с носилками.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Движение поездов было восстановлено спустя пять минут после остановки, отметили в ведомстве.

Фото: Вконтакте/Петербургское метро