Обката нового "Балтийца" в коричневом цвете проходит в метро Петербурга

Четвертый состав поезда "Балтиец", предназначенный для эксплуатации на Красносельско-Калининской ("коричневой") линии петербургского метро, начал проходить тестовые испытания. Вагоны поступили в распоряжение депо "Автово", информирует Telegram-канал "Подземник".

В настоящее время идет процесс обкатки нового состава на Кировско-Выборгской линии, а ближе к концу ноября он отправится на собственную ветку. К концу текущего года железнодорожный парк подземки дополнят пятым вагоном, окрашенным в фирменный коричневый оттенок.

Первый состав поезда "Балтиец" прибыл в Северную столицу ещё летом. Программой масштабного обновления парка подвижного состава предусмотрено включение улучшения метрополитена среди десяти важнейших направлений развития региона. За этот год парк поездов Петербурга расширился на целых 15 новых единиц техники. Первоначально новые составы начали эксплуатироваться на красной ветке, восемь вагонов светло-фиолетового цвета успешно обслуживают Фрунзенско-Приморскую линию, а теперь готовится к запуску шестнадцативагонный состав в коричневой гамме для обслуживания Красносельско-Калининской ветки.

Фото и видео: Telegram / Подземник