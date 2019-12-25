  1. Главная
На станции метро "Юго-Западная" установили интервальные часы над въездом в тоннель
Сегодня, 9:58
Такая технология помогает машинистам точнее соблюдать расписание поездов.

На станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии петербургского метро установлена интерактивная панель с интервалом времени над въездом в тоннель, сообщает Telegram-канал "Подземник".

Новинка представляет собой дисплей, состоящий из двух экранов: крупный отображает точное текущее время, а мелкий — временной промежуток с момента отправки последнего состава.

Такая технология помогает машинистам точнее соблюдать расписание поездов: в случае задержки они могут ускорить движение, а при отсутствии впереди идущего состава — немного уменьшить скорость следования.

Ранее мы сообщили о том, что тестирование автоматических дверей проходит на станции метро "Путиловская".

Фото: Telegram / Подземник

