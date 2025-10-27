Тестирование автоматических дверей проходит на станции метро "Путиловская"

В настоящий момент система функционирует в тестовом режиме без участия подвижного состава, а двери автоматически открываются и закрываются в соответствии с установленной программой.

На станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии петербургского метро полным ходом идет процесс запуска автоматических платформенных дверей. Как сообщает Telegram-канал "Подземник", на первом пути станции завершены основные строительные работы: установлены металлические опоры, закреплены стеклянные панели, смонтированы сами двери с автоматической системой управления и подключены приводы.

В настоящий момент система функционирует в тестовом режиме без участия подвижного состава, а двери автоматически открываются и закрываются в соответствии с установленной программой.

Одновременно на втором пути станции продолжаются заключительные этапы монтажа: ведется установка стекол и оборудования автоматических дверей, готовятся к началу испытаний и вводу системы в эксплуатацию.

Эти работы осуществляются в рамках программы оснащения всех станций Красносельско-Калининской линии автоматическими платформенными дверьми, что обеспечит повышение безопасности пассажиров и упростит дальнейшее использование беспилотных поездов.

Ранее сообщалось, что на "Путиловской" начались работы по отделке входной зоны и облицовке цоколя вестибюля, а также установлена новая система освещения и оконные конструкции.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Путиловская" смонтировали панно в индустриальном стиле.

Фото и видео: Telegram / Подземник